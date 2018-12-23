Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 16 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı 126-101 yendi. Houston Rockets, yıldızı James Harden'ın 39 sayı ürettiği karşılaşmada San Antonio Spurs'ü 108-101 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 126-101 yendiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Raptors'ı 126-101 mağlup ettikleri karşılaşmada 19 dakika 23 saniye süre aldı ve 16 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergiledi.
Sezonun 22. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 11 ribaunt, Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.
Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Pascal Siakam 26, Kyle Lowry 20 sayı üretti.
Furkan fakes it.— Philadelphia 76ers (@sixers) 23 Aralık 2018
Furkan makes it! pic.twitter.com/KkgT2iXbIN
Harden'dan 39 sayı
Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs'ü 108-101'lik skorla geçti.
Rockets'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Clint Capela 21 sayı, 23 ribauntla sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.
Üç maç sonra kaybederek 16. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan, 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 18 sayı, 6 ribauntluk performans ortaya koydu.
NBA'e 11 maçla devam edildi.
Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-111
Washington Wizards-Phoenix Suns: 149-146 (Uzatmada)
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 126-101
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 94-87
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 108-101
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 120-116
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-107
- 23.12.2018 10:20
- Güncelleme: 23.12.2018 10:25
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Furkan Korkmaz'dan Raptors potasına 16 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.