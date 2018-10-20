Cedi Osman'dan 22 sayı! – Fotomaç – 20 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'dan 22 sayı!

    <a href="/index/cedi-osman?id=c299d9ae-ce43-45e9-9480-bd9ac4c7d3c9" class="" rel="tag">Cedi Osman</a>'dan 22 sayı!

    NBA'de milli basketbolcu 'ın 22 sayı attığı maçta , deplasmanda 'a 131-123 yenildi.Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda 'ı 124-123 yenerek bu sezon ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

    NBA'de , sahasında 'ı 131-123 mağlup etti.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. 'ta sezonun ikinci maçına da ilk beşte çıkan , 'a 131-123 yenildikleri mücadelede 35 dakika süre aldı. Milli basketbolcu 22 sayı, 3 ribaunt, 8 asistle oynadı.

    Cavaliers'ta Kevin Love 25 sayı, 19 ribaunt, Tristan Thompson da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Minnesota Timberwolves'ta Jimmy Butler 33, Andrew Wiggins 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    Son şampiyon ikide iki yaptı

    NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, deplasmanda 'ı 124-123 yenerek bu sezon ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Konuk takımda Kevin Durant 38, Stephen Curry 31 sayıyla oynarken, ev sahibi ekipte Joe Ingles'in 27, Donovan Mitchell'in 19 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

    Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks ise sahasında Indiana Pacers'ı 118-101 mağlup etti.

    Kenardan gelerek 23 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 3 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounm, 26 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

    Sonuçlar

    Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 131-123

    -Golden State Warriors: 123-124

    Orlando Magic-Charlotte Hornets: 88-120

    Brooklyn Nets-New York Knicks: 107-105

    Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 131-117

    New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 149-129

    Toronto Raptors-Boston Celtics: 113-101

    Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 118-101

    Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-92

    1. 20.10.2018 10:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan 22 sayı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN