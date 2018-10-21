NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    NBA'de yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

    NBA'de gecenin maçında LeBron James'li Los Angeles Lakers ile James Harden'lı Houston Rockets maçında çıkan büyük kavga her şeyi gölgede bıraktı.
    21 Ekim 2018 Pazar, 09:33:55 Güncelleme: 09:34:22
    NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

    Los Angeles Lakers, evinde Houston Rockets'ı ağırladı. Mücadele Rockets'ın 124-115 galip geldiği karşılaşmada çıkan kavga sonucu 3 oyuncu oyundan atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

    Son çeyrekte Brandon Ingram'ın James Harden'ı aldığı faul sonrası itmesinin ardından ortam gerildi.

    NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

    Bu olayın ardından karşılıklı oyuncular toplanıp konuşurlarken Chris Paul parmağını Rajon Rondo'nun gözüne soktu.

    NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

    Bunun üzerine Rondo yumruğunu savurdu, Chris Paul ise Rondo'ya daha etkili yumruklar vurdu.

    NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

    Bu ikilinin kavgası önlenmeye çalışılırken bu defa Brandon Ingram, Chris Paul'e yumruk attı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN