NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

NBA'de yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...

NBA'de gecenin maçında LeBron James'li Los Angeles Lakers ile James Harden'lı Houston Rockets maçında çıkan büyük kavga her şeyi gölgede bıraktı.

21 Ekim 2018 Pazar, 09:33:55 Güncelleme: 09:34:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





