NBAde yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo... - Galeri - Fotomaç
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NBA'de yumruk yumruğa kavga! Chris Paul ve Rajon Rondo...
NBA'de gecenin maçında LeBron James'li Los Angeles Lakers ile James Harden'lı Houston Rockets maçında çıkan büyük kavga her şeyi gölgede bıraktı.
21 Ekim 2018 Pazar, 09:33:55
Güncelleme: 09:34:22
Los Angeles Lakers, evinde Houston Rockets'ı ağırladı. Mücadele Rockets'ın 124-115 galip geldiği karşılaşmada çıkan kavga sonucu 3 oyuncu oyundan atıldı.
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Son çeyrekte Brandon Ingram'ın James Harden'ı aldığı faul sonrası itmesinin ardından ortam gerildi.
Bu olayın ardından karşılıklı oyuncular toplanıp konuşurlarken Chris Paul parmağını Rajon Rondo'nun gözüne soktu.
Bunun üzerine Rondo yumruğunu savurdu, Chris Paul ise Rondo'ya daha etkili yumruklar vurdu.
Bu ikilinin kavgası önlenmeye çalışılırken bu defa Brandon Ingram, Chris Paul'e yumruk attı.