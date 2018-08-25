NBA'de kurallar değişiyor!
NBA Yönetim Kurulu, 2018/19 sezonunda kural değişiklerini gitmeye planlıyor.
NBA Yönetim Kurulu'nun, 2018/19 sezonu için ligde kural değişiklikleri yapması bekleniyor.
Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Avrupa'daki gibi hücum ribaundu sonrası 24 saniye hücum süresinin 14 saniyeye düşürülmesi, bu değişikliklerin başında geliyor.
NBA, açık saha kuralında da FIBA'nın kurallarına yakın düzenlemeler getirecek. Geçiş hücumlarında yapılan faullerde ek cezalar verilebilecek.
NİHAİ KARAR 20-21 EYLÜL'DE!
Lig, hakem kararlarının daha net olabilmesi adına bu düzenlemeleri açık şekilde belirleyecek. Hakeme, koça ve bir taraftara yapılan saldırı ya da müdahale tanımı biraz daha genişletilecek.
NBA, lig genel menajerleri ve koçlarına bir not göndererek yönetim kurulunun almak istediği kararları belirtti. Kurallar, 20-21 Eylül tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında oylanacak.
- 25.8.2018 11:09
- Güncelleme: 25.8.2018 11:19
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‘Büyük rakama olur’
Toplam 2
Yorum
serdar akay_dandik gs scoutları ben olsam kasımpaşada bu transferleri yapan kişileri gs ye alırdım.son transfleri Josué Sá da kasımpaşa için çok iyi transfer
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Michael Frey: "Birlikte başarırız"
Toplam 2
Yorum
fb bitmiş bakın bu da günah. yazık. zürihde 280.000 euroya oynayan oyuncuyu transfer yapmış gibi 3.000.000 euroya alıp getiriyorlar. fb resmen iflas
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Gomis'i gözden düşüren 6 neden
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Biz de kupa maçında atmadığın penaltıyı hiç unutmayacağız. gomisi satan yönetim kurulumuzu tebrik ederiz, teşekkür ederiz. cimbomlu
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