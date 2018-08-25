NBA'de kurallar değişiyor!
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'de kurallar değişiyor!

    NBA'de kurallar değişiyor!

    Yönetim Kurulu, 2018/19 sezonunda kural değişiklerini gitmeye planlıyor.

    Yönetim Kurulu'nun, 2018/19 sezonu için ligde kural değişiklikleri yapması bekleniyor.

    Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Avrupa'daki gibi hücum ribaundu sonrası 24 saniye hücum süresinin 14 saniyeye düşürülmesi, bu değişikliklerin başında geliyor.

    NBA, açık saha kuralında da FIBA'nın kurallarına yakın düzenlemeler getirecek. Geçiş hücumlarında yapılan faullerde ek cezalar verilebilecek.

    NİHAİ KARAR 20-21 EYLÜL'DE!


    Lig, hakem kararlarının daha net olabilmesi adına bu düzenlemeleri açık şekilde belirleyecek. Hakeme, koça ve bir taraftara yapılan saldırı ya da müdahale tanımı biraz daha genişletilecek.

    NBA, lig genel menajerleri ve koçlarına bir not göndererek yönetim kurulunun almak istediği kararları belirtti. Kurallar, 20-21 Eylül tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında oylanacak.

    1. 25.8.2018 11:09
    2. Güncelleme: 25.8.2018 11:19
    Etiketler:
    NBA
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