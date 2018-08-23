Cedi Osman ve adamları! – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ve adamları!

    <a href="/index/cedi-osman?id=c299d9ae-ce43-45e9-9480-bd9ac4c7d3c9" class="" rel="tag">Cedi Osman</a> ve adamları!

    Milli oyuncumuz, yeni sezona ’in en iyileriyle hazırlanıyor...

    Kariyerine takımlarından 'te devam eden milli oyuncumuz , günün en çok konuşulan isimlerinden biriydi. hazırlıklarını ABD'de sürdüren yıldız basketbolcu, 'in en iyileriyle antrenmanlarını gerçekleştiriyor. 'ta bulunan UCLA Tesisleri'nde çalışan milli gururumuz, eski takım arkadaşı LeBron James ile ve Kawhi Leonard ile çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman sonra NBA'in yıldız isimleriyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan , "Asla hayat etmeyi bırakma, asla inanmayı bırakma, asla pes etme, asla denemekten vazgeçme ve asla öğrenmeyi bırakma" yazdı.
    1. 23.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ve adamları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN