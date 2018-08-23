Devler tek yürek! – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Devler tek yürek!

    Devler tek yürek!

    , “Taraftarımızla evimizde yenilmeyiz” dedi. Melih ise, “Türk halkının güvenini boşa çıkarmayacağız, ’na gideceğiz” sözünü verdi.

    2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A 'dan mesaj var... Ay-yıldız ekibimizin başantrenörü , grupta 'nın ardından ikinci sırada yer aldıklarını hatırlatıp, "Şu an belli bir avantaj elde etmiş durumdayız. 'de düzenlenecek 'na gitme yolundaki en önemli faktör öncelikle seyircimizin desteğiyle evimizde oynayacağımız maçları kazanmak. Sahamızda alacağımız galibiyetler çok önemli" dedi.

    'TÜRKİYE BİZE GÜVENİYOR'
    Ay-yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden ise şunları söyledi: "İlk turda 'da çok iyi bir ortamda iç saha maçlarını oynadık. 'da güzel bir ortam bizi heyecanlandırıyor. Artık Türk halkı bize güveniyor. Türk halkının güvenini boşa çıkarmamalıyız ve 'na gitmeliyiz. Karadağ ve Slovenya'ya karşı oynayacağımız maçları kazanır ve 'na emin adımlarla gideriz. Kendi mücadelemizi sahaya yansıtacağız."
    1. 23.8.2018
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