Devler tek yürek!
Ufuk Sarıca, “Taraftarımızla evimizde yenilmeyiz” dedi. Melih ise, “Türk halkının güvenini boşa çıkarmayacağız, Dünya Şampiyonası’na gideceğiz” sözünü verdi.
'TÜRKİYE BİZE GÜVENİYOR'
Ay-yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden Melih Mahmutoğlu ise şunları söyledi: "İlk turda Ankara'da çok iyi bir ortamda iç saha maçlarını oynadık. Ankara'da güzel bir ortam bizi heyecanlandırıyor. Artık Türk halkı bize güveniyor. Türk halkının güvenini boşa çıkarmamalıyız ve Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Karadağ ve Slovenya'ya karşı oynayacağımız maçları kazanır ve Dünya Şampiyonası'na emin adımlarla gideriz. Kendi mücadelemizi sahaya yansıtacağız."
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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