San Antonio Spurs, eski oyuncusu Marco Belinelli ile anlaştı – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    , eski oyuncusu ile anlaştı

    San Antonio Spurs, eski oyuncusu Marco Belinelli ile anlaştı

    NBA Batı Konferansı takımlarından , İtalyan basketbolcu 'yi kadrosuna kattı. Belinelli 2013 ile 2015 yılları arasında da Spurs formasını terletmişti.

    Geçtiğimiz günlerde yıldız basketbolcu Kawhi Leonard'ı takasla gönderen , bu takas sonucunda 'tan DeMar DeRozan Jakob Poeltl kadrosuna katmıştı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Spurs, bu doğrultuda eski oyuncusu İtalyan 'ye imza attırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Belinelli ile anlaşma sağlandığı duyurulurken, sözleşme detayları ise verilmedi. Başarılı basketbolcu, daha öncede Spurs formasını giymişti.

    Belinelli, 2007 yılında 1. tur 18. sırada Golden State Warriors tarafından draft edildi. 32 yaşındaki basketbolcu, Toronto Raptors, , , San Antonio Spurs, , , ve Philadelphia 76sers'da oynadı.

    2017-2018 sezonunda Philadelphia'da mücadele eden İtalyan basketbolcu, 13.6 sayı, 1.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarını tutturdu.
    1. 21.7.2018 14:28
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