San Antonio Spurs, eski oyuncusu Marco Belinelli ile anlaştı
NBA Batı Konferansı takımlarından San Antonio Spurs, İtalyan basketbolcu Marco Belinelli'yi kadrosuna kattı. Belinelli 2013 ile 2015 yılları arasında da Spurs formasını terletmişti.
Belinelli, 2007 yılında 1. tur 18. sırada Golden State Warriors tarafından draft edildi. 32 yaşındaki basketbolcu, Toronto Raptors, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks ve Philadelphia 76sers'da oynadı.
2017-2018 sezonunda Philadelphia'da mücadele eden İtalyan basketbolcu, 13.6 sayı, 1.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarını tutturdu.
- 21.7.2018 14:28
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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