Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas edildi – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'a takas edildi

    Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas edildi

    NBA'de ile arasında gerçekleşen takas sonucunda Toronto'ya geçti.

    NBA'de Batı Konferansı takımlarından 'te oynayan Amerikalı basketbolcu 'ın yeni takımı belli oldu. NBA'de finallerin bitiminden itibaren sonucu merakla beklenen Leonard'ın yeni takımı Doğu Konferansı ekiplerinden oldu. Toronto ile San Antonio arasında gerçekleşen takas sonucunda Kawhi Leonard ve Danny Green Toronto Raptors'a geçerken, San Antonio da DeMar DeRozan, Jakob Poetl ve 2019 draft hakkının sahibi oldu.

    Leonard 2011 yılında 1. tur 15. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edildi fakat o gün San Antonio'ya takas edildi. 27 yaşındaki basketbolcu, Spurs ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve finallerin MVP'si seçildi. Başarılı oyuncu aynı zamanda 2012-2013 sezonunda final oynadı.
    Kawhi Leonard, San Antonio Spurs ile 2015-16 sezonunun başında 5 yıl için 90 milyon Dolar'lık sözleşme imzalamıştı.
    1. 18.7.2018 16:36
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