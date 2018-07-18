Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas edildi
NBA'de San Antonio Spurs ile Toronto Raptors arasında gerçekleşen takas sonucunda Kawhi Leonard Toronto'ya geçti.
Leonard 2011 yılında 1. tur 15. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edildi fakat o gün San Antonio'ya takas edildi. 27 yaşındaki basketbolcu, Spurs ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve finallerin MVP'si seçildi. Başarılı oyuncu aynı zamanda 2012-2013 sezonunda final oynadı.
Kawhi Leonard, San Antonio Spurs ile 2015-16 sezonunun başında 5 yıl için 90 milyon Dolar'lık sözleşme imzalamıştı.
- 18.7.2018 16:36
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Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 2
Yorum
Enda 1-2 kaliteli isim gerisi genç transferi olmalı bıktık her sene m eurolar saçılmasından, bu yüzden bu duruma düştük ya hey gidi krasic hey :)
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Toplam 6
Yorum
savaş Bu adam 35 yaşında ama Talisca dan dah çok koşacağı mücadele edeceği kesin.Talisca ile BJK 10 kişi oynuyıordu.
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