Warriors galibiyeti unuttu – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Warriors galibiyeti unuttu

    Warriors galibiyeti unuttu

    Amerikan 'nde () son şampiyon Golden State Warriors, sahasında 'a 116-107 yenildi.

    'e 5 maçla devam edildi. Sahasında 'ı ağırlayan ve 20 sayı geriye düştüğü maçta rakibine 116-107 mağlup olan Golden State Warriors, üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

    Ev sahibi ekipte Quinn Cook 30, Patrick McCaw ve JaVale McGee 12 sayıyla oynadı. Konuk takımda ise Giannis Antetokounmpo 32, Khris Middleton 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    SPURS SAHASINDA KAZANIYOR
    Evindeki altı maçlık galibiyet serisinin ardından iki deplasman maçını kaybeden , sahasında 'ı 103-99 yendi.

    'da 25 sayı, 11 ribauntla oynayan LaMarcus Aldridge "double double" yaptı.

    'un 26 sayı ürettiği 'da ise Steven Adams 10 sayı, 13 ribaunt, 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

    SONUÇLAR

    Detroit Pistons-Washington Wizards: 103-92

    San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 103-99

    Sacramento Kings-Indiana Pacers: 103-106

    Golden State Warriors-: 107-116

    Miami Heat-Chicago Bulls: 103-92

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:09
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