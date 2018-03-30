Warriors galibiyeti unuttu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Milwaukee Bucks'a 116-107 yenildi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırlayan ve 20 sayı geriye düştüğü maçta rakibine 116-107 mağlup olan Golden State Warriors, üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.
Ev sahibi ekipte Quinn Cook 30, Patrick McCaw ve JaVale McGee 12 sayıyla oynadı. Konuk takımda ise Giannis Antetokounmpo 32, Khris Middleton 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.
SPURS SAHASINDA KAZANIYOR
Evindeki altı maçlık galibiyet serisinin ardından iki deplasman maçını kaybeden San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-99 yendi.
San Antonio Spurs'da 25 sayı, 11 ribauntla oynayan LaMarcus Aldridge "double double" yaptı.
Paul George'un 26 sayı ürettiği Oklahoma City Thunder'da ise Steven Adams 10 sayı, 13 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Washington Wizards: 103-92
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 103-99
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 103-106
Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 107-116
Miami Heat-Chicago Bulls: 103-92
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:09
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Talisca için özel terapi
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ MİLLİ TAKIMA GİDECEĞİM DİYE BAŞAKŞEHİR MAÇINI SATAN TALİSCA 2 Lİ MÜCADELELERE BİLE GİRMEDİ SAKATLANIRIM DİYE MAÇ SEÇİYOR DEFOLUP GİTSİN !
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Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Galatasaray' mesajı
Toplam 9
Yorum
GS60 Tek büyük takım lafla olmuyor icraatla olur gereken icraatı GALATASARAY gerceklestireli 18 yıl gecti artık ağzınızla kartal yakalasanızda..
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 5
Yorum
hagi10 başka türlü 4. yılıdızı takamayacaklarını anladılar
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