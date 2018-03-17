Raptors seriyi 11 maça çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Dallas Mavericks'i 122-115 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, Dallas Mavericks'i 122-115 mağlup ederek üst üste 11, son 19 maçta ise 18. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmada 29 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynayan DeMar DeRozan, takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Jonas Valanciunas 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Konuk takımda Harrison Barnes 27 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı. Dennis Smith 19, J.J. Barea ise 18 sayı attı.
Sixers evinde kazandı
Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 120-116 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte Joel Embiid 24 sayı, 19 ribauntla, Ben Simmons 21 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.
Karşılaşmada 24 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 9 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.
Brooklyn Nets'te ise Rondae Hollis Jefferson 21 sayı, 10 ribaunt, DeMarre Carroll da 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.
Sonuçlar
Orlando Magic-Boston Celtics: 83-92
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 120-116
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 122-115
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 121-113
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 93-98
Los Angeles Lakers-Miami Heat: 91-92
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:57
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 1
Yorum
bora ee Tudor da 8 de 7galibiyet birde beraberlik yapmıstı puan kayıplarıda zorlu haftalarda basladı görecegiz bence FB yenecek skor 4-1
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Tarihe geçelim
Toplam 1
Yorum
taraftar Lorant geçirdi tarihe ,Fatih'i..
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 3
Yorum
FENERLİ Olsun Dünyanın en güzel takımı canın sağolsun, biz hep yanınızdayız...
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