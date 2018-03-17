Raptors seriyi 11 maça çıkardı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Raptors seriyi 11 maça çıkardı

    Raptors seriyi 11 maça çıkardı

    Amerikan 'nde (NBA) , sahasında 'i 122-115 yendi.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. lideri , 'i 122-115 mağlup ederek üst üste 11, son 19 maçta ise 18. galibiyetini elde etti.

    Karşılaşmada 29 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynayan DeMar DeRozan, takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Jonas Valanciunas 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

    Konuk takımda Harrison Barnes 27 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı. Dennis Smith 19, J.J. Barea ise 18 sayı attı.

    Sixers evinde kazandı
    Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında 'i 120-116 mağlup etti.

    Ev sahibi ekipte Joel Embiid 24 sayı, 19 ribauntla, Ben Simmons 21 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

    Karşılaşmada 24 dakika süre alan milli basketbolcu , 9 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.

    Brooklyn Nets'te ise Rondae Hollis Jefferson 21 sayı, 10 ribaunt, DeMarre Carroll da 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

    Sonuçlar
    Orlando Magic-Boston Celtics: 83-92

    Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 120-116

    Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 122-115

    Thunder- Clippers: 121-113

    Golden State Warriors-Sacramento Kings: 93-98

    Los Angeles Lakers-Miami Heat: 91-92

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:57
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