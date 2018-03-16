Blazers'ın bileği bükülmüyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Blazers'ın bileği bükülmüyor

    Blazers'ın bileği bükülmüyor

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Konferanslarında zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde , 'i 113-105 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini elde etti.

    Ev sahibi ekipte CJ McCollum 29 sayı, Damian Lillard ise 24 sayı, 3 ribaunt, 9 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

    Konuk takımda ise LeBron James'in 35 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik oyunu mağlubiyete engel olamadı. Cavaliers'ta Kyle Korver 19, Jeff Green 16 sayıyla maçı tamamladı.

    RAPTORS SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI
    Doğu Konferansı lideri , üç periyodunu geride kapadığı maçta 'ı 106-99 mağlup etti ve art arda 10. galibiyetine uzandı.

    DeMar DeRozan 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği Raptors'ta, Valanciunas 16 sayı, 17 ribauntla, Serge Ibaka ise 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

    Pacers'ta Darren Collison 22, Al Jefferson 20 sayılık katkı sağladı.

    SİXERS DEPLASMANDA KAZANDI
    Doğu Konferansı'nda mücadele eden iki takımın maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Knicks'i 118-110 yendi.

    Konuk ekipte 13 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle oynayan Ben Simmons, "triple double" yaptı. Joel Embiid 29 sayı, 10 ribaunt, Dario Saric de 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.

    Karşılaşmada 24 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

    New York Knicks'te ise Michael Beasley 24 sayı, 13 ribaunt, Kyle O'Quinn 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    - Sonuçlar

    Indiana Pacers-Toronto Raptors: 99-106

    Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 117-129

    New York Knicks-Philadelphia 76ers: 110-118

    Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 101-96

    Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 110-111

    San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 98-93

    Denver Nuggets-Detroit Pistons: 120-113

    Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88

    -: 113-105

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:10
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