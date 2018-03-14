Westbrook "dalya" dedi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Westbrook "dalya" dedi

    Westbrook "dalya" dedi

    Amerikan 'nde (NBA) 'ı 119-107 yenen 'ın all-star oyun kurucusu , lig tarihinde 100 "triple double" yapan 4. oyuncu oldu.

    NBA'e 11 maçla devam edildi. , deplasmanda 'ı 119-107 mağlup ederek üst üste 4. karşılaşmasını kazandı.

    Thunder'ın all-star oyun kurucusu , 32 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle bu sezon 21'inci, kariyerinde 100. defa üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 29 yaşındaki basketbolcu böylece Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) ve Jason Kidd'den (107) sonra 100 "triple double" yapan 4. oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

    21 sayı, 3 blok ve Jerami Grant 20 sayı, 5 ribauntla Thunder'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Hawks'ta Taurean Prince'in 25 sayı, 8 ribaunt ve Dennis Schroder'in 18 sayı, 8 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

    - Simmons, Magic Johnson'ın izinde
    Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile arasındaki mücadeleyi, 101-98 misafir ekip Pacers kazandı.

    Myles Turner 25 sayı, 6 ribaunt, Thaddeus Young 19 sayı, 10 ribaunt ve Cory Joseph 13 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performansıyla Pacers'ı sürükledi. 76ers adına 29 sayı, 12 ribaunt üreten Joel Embiid, sahanın en skoreri oldu. ise 5 sayı kaydetti.

    Philadelphia 76ers'ın Avustralyalı oyuncusu Ben Simmons, 1979-80 sezonundan beri NBA'deki ilk sezonunu geçiren hiçbir ismin başaramadığı bir istatistiğe imza attı. Maçı 10 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle tamamlayan 21 yaşındaki Simmons, Magic Johnson'dan bu yana çaylak sezonunda 7 "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

    NBA'deki ilk yılında en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını, 1960-61 sezonunda 26 kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Oscar Robertson elinde tutuyor.

    - LeBron'un kariyerinde bir ilk
    Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 28 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle kariyerinin 69'uncu "triple double"ını yaptığı maçta, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 129-107 yendi. 33 yaşındaki James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 14 "triple double"a imza attı.

    Cavaliers'ta Jordan Clarkson 23, Kyle Korver 22 sayıyla oynadı. Suns'ta T.J. Warren ve Josh Jackson 19'ar, Devin Booker da 17 sayı attı.

    - Sonuçlar

    Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 98-101

    Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 111-116

    Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 107-119

    Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 102-116

    New York Knicks-Dallas Mavericks: 97-110

    Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 106-112

    New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 119-115

    San Antonio Spurs-Orlando Magic: 108-72

    Utah Jazz-Detroit Pistons: 110-79

    Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 107-129

    Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 112-103



    Kaynak: AA
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:57
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