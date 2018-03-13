Trail Blazers'tan 10 maçlık seri – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

    Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

    Amerikan 'nde (NBA) 'i 115-99 yenen , arka arkaya 10. galibiyetini aldı.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda takımı , ağırladığı 'i 115-99 yenerek 2013'ün kasım ayından bu yana ilk kez üst üste 10 maç kazandı.

    Trail Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Jusuf Nurkic de 27 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

    Heat'te Goran Dragic 23 sayı, Justise Winslow 15 sayı, 13 ribaunt ve Tyler Johnson 17 sayıyla mücadele etti.

    Westbrook'tan 99'uncu "triple double"
    Thunder'ın all-star oyun kurucusu , takımının 'i 106-101 yendiği karşılaşmayı, 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece bu sezon 20'nci, kariyerinde 99. defa "triple double" yaptı.

    Ev sahibi Thunder'da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten , galibiyette önemli rol oynadı.

    Kings'te 'in 19 sayı, 8 ribaunt, Garrett Temple'ın 15 sayı, 7 ribaunt ve De'Aaron Fox'un 11 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

    Sonuçlar
    Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-93

    Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 103-121

    Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 106-101

    Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-99

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:28
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