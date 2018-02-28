LeBron James'in "triple-double"ı galibiyet getirdi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'in "triple-double"ı galibiyet getirdi

    LeBron James'in "triple-double"ı galibiyet getirdi

    Amerikan 'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'in 31 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ürettiği maçta, 'i 129-123 yendi.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. , seyircisi önünde oynadığı karşılaşmasını kazandı. Cavaliers'ın yıldız oyuncusu , 31 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 12'nci, kariyerinde 67. kez "triple double"a imza attı.

    Cavaliers'ta George Hill 26 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Kyle Korver 18 sayı ve Larry Nance 10 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu. Maça ilk 5'te başlayan ise 17 dakikada 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist üretti.

    Nets cephesinde D'Angelo Russell 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Caris LeVert 18 sayı, DeMarre Carroll 16 sayı, 6 ribaunt ve Spencer Dinwiddie 11 sayı, 11 asistle mücadele etti.

    HEAT'İ, WADE TAŞIDI
    , 'in bitime 5.9 saniye kala attığı basketle Philadelphia 76ers'ı 102-101 mağlup etti.

    Ev sahibi Heat'in all-star gardı Wade, takımının son 17 sayısının 15'ine imza attığı mücadeleyi, 27 sayıyla tamamladı. Goran Dragic 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Hasan Whiteside ise 15 sayı, 11 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

    76ers'ta Joel Embiid'in 23 sayı, 8 ribaunt ve Dario Saric'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 118-103

    Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 129-123

    Miami Heat-Philadelphia 76ers: 102-101

    Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 104-107

    Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 116-99

    Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 120-122

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:07
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