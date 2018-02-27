Anthony Davis'ten Suns potasına 53 sayı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'ten Suns potasına 53 sayı

    <a href="/index/anthony-davis?id=81ca4177-de3d-4b8c-af1d-5c5bfd27dea6" class="" rel="tag">Anthony Davis</a>'ten Suns potasına 53 sayı

    Amerikan 'nde (NBA) 'ı 125-116 yenen 'ın all-star forveti , 53 sayı ve 18 ribauntla "double double" yaptı.

    NBA'e 10 maçla devam edildi. , ağırladığı 'ı 125-116 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Pelicans'ın all-star forveti , 53 sayı, 18 ribaunt ve 5 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jrue Holiday de 20 sayı, 7 asist üretti.

    Davis böylece blokların kayda alınmaya başladığı 1973-74 sezonundan beri bir maçta 50 sayı, 15 ribaunt, 5 blok barajlarını geçen ikinci NBA oyuncusu oldu. Bunu daha önce Bob McAdoo başarmıştı. Suns'ta Devin Booker'ın 40 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, T.J. Warren'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Josh Jackson'ın 20 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    ROCKETS, JAZZ'I DA YENDİ
    Lig lideri , konuk olduğu 'ı 96-85 yenerek galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı. Rockets'ı galibiyete, 26 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynayan James Harden, 15 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma üreten Chris Paul ve 17 sayı kaydeden Luc Mbah a Moute taşıdı.

    Jazz'da Rudy Gobert 17 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell 16 sayı ve Ricky Rubio 14 say, 5 asistle mücadele etti.

    LAKERS, GEÇEN SEZONKİ GALİBİYET SAYISINA ŞİMDİDEN ULAŞTI
    deplasmanından 123-104 galip ayrılan , peş peşe 3. maçını kazandı. Son 4 yıldır play-off'lara gidemeyen Lakers böylece geçen sezon ulaştığı galibiyet sayısı 26'yı, sezonun bitimine 22 maç kala yakaladı.

    9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Brandon Ingram 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Julius Randle 19 sayı, 10 ribaunt ve Kentavious Caldwell-Pope 10 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Lonzo Ball 13 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kyle Kuzma ise 10 sayı, 9 ribaunt üretti.

    Hawks'ta Taurean Prince'in 24, Dennis Schroder'in de 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    -: 104-123

    Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 109-98

    Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 104-87

    Knicks-Golden State Warriors: 111-125

    Toronto Raptors-Detroit Pistons: 123-94

    -: 125-116

    Thunder-Orlando Magic: 112-105

    Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 109-103

    -: 85-96

    Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 100-118


    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:02
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