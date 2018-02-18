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    18 Şubat 2018, Pazar
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    All-Star’da MVP F.Bahçeli Bogdan

    All-Star’da MVP F.Bahçeli Bogdan
    ABD'yi basketbolda All- Star hafta sonu heyecanı sarmış durumda. Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen organizasyonda 'Yükselen Yıldızlar' maçına eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic damga vurdu. Dünya Karması, ABD Karması'nı 155-124 mağlup e derken Bogdanovic 21 dakikada 26 sayı, 4 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. Bir ara 35 saniyede 3 üçlükle 9 sayı üretti
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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