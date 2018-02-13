CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Jazz hız kesmiyor

    Jazz hız kesmiyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ü 101-99 yenen , üst üste 10. galibiyetini aldı.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan , Batı'nın 3. sırasındaki 'ü 101-99 mağlup etti.

    Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üreten Donovan Mitchell, maçı 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle tamamlayan Joe Ingles ve 19 sayı, 7 ribauntla oynayan Derrick Favors taşıdı. Rudy Gobert ise 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

    Spurs'te Pau Gasol'ün 15 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve Kyle Anderson'ın 16 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    PELİCANS'I DAVİS SÜRÜKLEDİ
    , all-star forveti Anthony Davis'in 38 sayı, 10 ribauntla öne çıktığı karşılaşmasını, 118-103 kazandı.

    Misafir ekip Pelicans'ta Jrue Holiday 21 sayı, 12 asist, Nikola Mirotic de 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza attı.

    Art arda 3. yenilgisini alan Pistons'ta Blake Griffin 22 sayı, 6 ribaunt, Andre Drummond ise 13 sayı, 21 ribauntla mücadele etti.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 103-118

    Philadelphia 76ers-New York Knicks: 108-92

    Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 101-114

    Chicago Bulls-Orlando Magic: 105-101

    Utah Jazz-San Antonio Spurs: 101-99

    Golden State Warriors-Phoenix Suns: 129-83

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jazz hız kesmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN