Cedili Cleveland, uzatmada geçti
NBA’de Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da karşılaştığı Minnesota Timverwolves’ı uzatmada 140-138 mağlup etti. Cleveland’da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 21 dakika süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.
Minnesota'da ise Jimmy Butler 35 sayı, 6 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 10 ribaund ve Andrew Wiggins 19 sayı, 2 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
Maça yağmur engeli
New Orleans Pelicans - Indiana Pacers karşılaşması oynanmadı. Smoothie King Center'ın çatısında yaşanan yağmurdan dolayı sızıntı parkeye kadar ulaştı. Bunun sonucunda NBA yönetimi müsabakayı önce yarım saat, sonra ise ileri bir tarihe erteledi.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:
Detroit Pistons: 115 - Brooklyn Nets: 106
Miami Heat: 101 - Houston Rockets: 109
Cleveland Cavaliers: 140 - Minnesota Timberwolves: 138
Memphis Grizzlies: 88 - Utah Jazz: 92
Phoenix Suns: 81 - San Antonio Spurs: 129
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:04
-
Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
-
Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
-
F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
Cedili Cleveland, uzatmada geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.