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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Cedili Cleveland, uzatmada geçti

    Cedili Cleveland, uzatmada geçti

    NBA’de , Quicken Loans Arena’da karşılaştığı Minnesota Timverwolves’ı uzatmada 140-138 mağlup etti. Cleveland’da forma giyen milli basketbolcu , 21 dakika süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

    NBA'de normal sezon heyecanı gece yarısı oynanan karşılaşmalar ile devam etti. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği evinde Minnesota Timverwolves ile karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Cedi, gösterdiği performans ile takdir topladı. Uzatmaya giden müsabakayı Cleveland, yıldız oyuncusu 'in son saniye basketi ile 140-138 kazandı. Cedi Osman, yedekte başladığı oyunda 21 dakika 27 saniye süre aldı ve 9 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı. Cavaliers'ta ayrıca James 37 sayı, 15 asist, 10 ribaund ile triple-double yaparken, Jr Smith 20 sayı, 3 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.
    Minnesota'da ise Jimmy Butler 35 sayı, 6 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 10 ribaund ve Andrew Wiggins 19 sayı, 2 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

    Maça yağmur engeli
    New Orleans Pelicans - Indiana Pacers karşılaşması oynanmadı. Smoothie King Center'ın çatısında yaşanan yağmurdan dolayı sızıntı parkeye kadar ulaştı. Bunun sonucunda NBA yönetimi müsabakayı önce yarım saat, sonra ise ileri bir tarihe erteledi.
    NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

    Detroit Pistons: 115 - Brooklyn Nets: 106
    Miami Heat: 101 - Houston Rockets: 109
    Cleveland Cavaliers: 140 - Minnesota Timberwolves: 138
    Memphis Grizzlies: 88 - Utah Jazz: 92
    Phoenix Suns: 81 - San Antonio Spurs: 129
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:04
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