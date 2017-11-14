Warriors kazanmaya devam ediyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'i 110-100 yenen Golden State Warriors, art arda 7. galibiyetini aldı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Golden State Warriors, all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıktığı Orlando Magic karşılaşmasını 110-100 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti. Son şampiyon Warriors, seri boyunca rakiplerine en az 10 sayı fark attı. Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 21 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Kevin Durant, 20 sayı, 5 asistle mücadele eden Draymond Green ve 16 sayı, 6 asist üreten Shaun Livingston taşıdı. Magic'te Nikola Vucevic 20 sayı, 5 ribaunt, Aaron Gordon ise 10 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.
CAVALİERS 23 SAYI GERİDEN GELDİ
Cleveland Cavaliers, 23 sayı geri düştüğü New York Knicks deplasmanından 104-101 galip ayrılmayı başardı. Maçı 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt ve 3 blokla bitiren Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı. Kyle Korver 21 sayı, 5 ribaunt ve Dwyane Wade 15 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakika süre aldığı mücadelede 3 sayı attı. Knicks'te Tim Hardaway'in 28 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Kristaps Porzingis'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
76ERS, CLİPPERS DEPLASMANINDA GALİP
Philadelphia 76ers, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 109-105 yendi. 32 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan 76ers pivotu Joel Embiid, kariyerinde ilk kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti. Robert Covington 31 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Ben Simmons 22 sayı, 12 ribauntla Embiid'e eşlik etti. Peş peşe 6. yenilgisini alan Clippers'ta Lou Williams 31 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma ve Blake Griffin 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı. NBA'e 3 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Washington Wizards-Sacramento Kings: 110-92
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 101-104
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 110-103
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 106-105
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 93-100
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 98-109
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 99-82
Golden State Warriors-Orlando Magic: 110-100
Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 105-109
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:44
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 1
Yorum
tc formayı ne yaparsan yap içindekiler de iş oladıktan sonra . hoca ve başkan gitmeli
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 2
Yorum
koca cimbomlu eldekiler ne olacak şu an 15 sözleşmeli yabancı var. artı bize sol ayaklı stoper lazım. sağ ayaklı dolu takım.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 10
Yorum
bjkli 32 yaşındayım Türkiye şartlarına göre tahmini bi 35 yıl daha yaşarım üzgünüm ki milli başarı göremeyeceğim hakkımı helal etmiyorum
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