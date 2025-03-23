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Haberler Motor Sporları WRC Kenya Rallisi'nde kazanan Elfyn Evans!

WRC Kenya Rallisi'nde kazanan Elfyn Evans!

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun üçüncü ayağı Kenya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 16:01
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WRC Kenya Rallisi'nde kazanan Elfyn Evans!

Kenya'da düzenlenen 21 etaplık mücadeleyi 4 saat 20 dakika 3.8 saniyede tamamlayan Büyük Britanyalı Evans, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 11. galibiyetini elde etti.

Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Evans'ın 1 dakika 9 saniye gerisinde ikinci, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 3 dakika 32 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu galibiyetle puanını 88 yapan Evans, pilotlar klasmanında Neuville'in 36 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 4. ayağı, 24-27 Nisan'da İspanya'da düzenlenecek.

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