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Çekya'da Toprak Razgatlıpğlu rüzgarı! Üst üste 10. galibiyet

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 10. zaferini elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 15:58 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 16:01
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Çekya'da Toprak Razgatlıpğlu rüzgarı! Üst üste 10. galibiyet

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı da kazanarak üst üste 10. zaferine imza atarak liderliğini sürdürdü.

Çekya'nın Most kentinde 4 bin 212 metre uzunluğundaki Autodrom Most Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun son yarışlarında Toprak Razgatlıoğlu, ilk önce superpole yarışına çıktı.

Superpoole yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. durağının son yarışında da bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Çekya'daki üç yarışı da kazanan ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu.

Yarışı İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, vatandaşı Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak büyük başarı elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 239 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 7. ayağı Portekiz'de 9-11 Ağustos'ta koşulacak.

Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini yaşayacak ve Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.

YARIŞ SONRASI İLGİNÇ ANLAR

Yarışın ardından arkadaşıyla kısa süre "tavla" oynayarak zaferini kutlayan milli sporcu, daha sonra motosikletine binerek Türk bayrağıyla tur attı.

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