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Haberler Motor Sporları Formula 1 Çin GP’sinde zafer Oscar Piastri'nin oldu!

Formula 1 Çin GP’sinde zafer Oscar Piastri'nin oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’sini kazanan McLaren’ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 12:17
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Formula 1 Çin GP’sinde zafer Oscar Piastri'nin oldu!

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Çin'de yapıldı. Çin Grand Prix'si, Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşuldu. Zafere ulaşan McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu. Genç pilot, pole pozisyonu avantajını iyi kullanarak liderliğini korudu.

Yarışta ikincilik ise bir diğer McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris'in oldu. Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell da yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Geçen yılın Çin GP'sini kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen, son turlarda Ferrari pilotu Leclerc'i geçerek yarışı dördüncü bitirdi.

Sezonun bir sonraki yarışı olan Japonya GP, 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleşecek.

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