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Haberler Motor Sporları 2025 Dakar Rallisi başladı

2025 Dakar Rallisi başladı

2025 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Henk Lategan, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 13:45
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2025 Dakar Rallisi başladı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi, Bişa kentindeki 29 kilometrelik ön etapla başladı. Otomobil sınıfında birinciliği, 15 dakika 28 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Lategan elde etti.

İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport), Güney Afrikalı pilotun bir saniye arkasında ikinci, Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) da liderin 20 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son şampiyon İspanyol Carlos Sainz (Ford M-Sport) ise ön etapta 25. sırayı aldı.

MOTOSİKLETTE LİDER SANDERS

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 16 dakika 51 saniyede bitirdiği ön etapta birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı pilotu, 11.5 saniye sonra bitiş çizgisine giden Botsvanalı Ross Branch (Hero) ve 11.9 saniye geriden gelen Edgar Canet (Red Bull KTM) takip etti.

Son şampiyon ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ise ön etabı 4. sırada tamamladı.

Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Bişa kentindeki 413 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

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