  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da şampiyonluk madalyasına kavuştu!

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da şampiyonluk madalyasına kavuştu!

2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ödül töreninde şampiyonluk madalyasını aldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 10:28 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da şampiyonluk madalyasına kavuştu!

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre 2024 FIM Ödül Töreni, Mallorca'da gerçekleştirildi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'nin de katıldığı madalya töreninde, 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas, takdim etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında 527 puanla şampiyon olurken, Nicolo Bulega 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncü sırada yer almıştı.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Türk motosikletçi, WSBK'nin 2024 sezonunda toplamda 27 kez podyuma çıktı ve 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etmişti.

ROKIT BMW pilotu ay-yıldızlı motosikletçi, WSBK'nin son şampiyonu olarak "1 numara"yı gelecek sezon da motosikletinde taşımaya hak kazandı.

Öte yandan ödül töreni öncesinde FIM Genel Kurulu da İspanya'da gerçekleştirildi. Genel kurula da ülkeyi temsilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı. FIM Başkanı Jorge Viegas, Federasyon Başkanı Sadık Vefa'ya yeni dönem için başarılar diledi.

F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini spor yazarları değerlendirdi
DİĞER
Eşinden 2 liralık 'İntikam' Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy'dan dikkat çeken hamle!
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Doha'da Suriye masası kuruluyor
Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde!
Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Udinese maçı ne zaman? Monza - Udinese maçı ne zaman? 11:17
Getafe - Espanyol maçı ne zaman? Getafe - Espanyol maçı ne zaman? 11:13
Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde! Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde! 11:06
F.Bahçe'den derbi yenilgisini unutturacak transfer! F.Bahçe'den derbi yenilgisini unutturacak transfer! 10:44
West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? 10:42
Şampiyon madalyasına kavuştu! Şampiyon madalyasına kavuştu! 10:28
Daha Eski
NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet! NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet! 10:22
Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı 10:14
Avrupa dev derbiyi konuşuyor! İşte atılan manşetler Avrupa dev derbiyi konuşuyor! İşte atılan manşetler 09:54
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi 09:47
Nihat Kahveci'den Mourinho'ya flaş eleştiri! Nihat Kahveci'den Mourinho'ya flaş eleştiri! 09:38
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:33