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Formula 1'de ilk yaşanacak
F1 takımı Visa Cash App RB F1, İş Bankası, Visa ile iş birliği anlaşması imzaladı. Buna göre; 1 Eylül'deki İtalya Grand Prix'inde Visa Cash App takımının üzerinde ve pilotlar Daniel Ricciardo ile Yuki Tsunoda'nın tulumlarında İş Bankası'nın logosu yer alacak. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, iş birliğinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.
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