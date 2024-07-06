Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! 3 İngiliz pilot tarihe geçti

2024 Britanya Grand Prix'si büyük bir heyecana sahne oldu. Son haftalarda çıkışını sürdüren Merdeces takımından George Russell pole pozisyonunu elde ederken takım arkadaşı Lewis Hamilton 2. sırada yer aldı. McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü sıradan start alacak.

Şampiyona lideri Max Verstappen yarışa dördüncü sıradan başlayacak.

Britanya Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleşecek.

1968'den sonra Britanya GP'de tarihinde ilk kez 3 İngiliz pilotu ilk üç sıradan start alacak.