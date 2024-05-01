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Formula 1 müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İhale süreci bitti. 2026 itibarıyla Formula 1’in yeniden Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak” dedi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Formula 1 müjdesi

Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müjdeli haberi verdi. Kontratlama sürecinin 2026'da başlayacağını açıklayan Ersoy, "İstanbul F1 Sahası'ndaki ihale süreci başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı. İstanbul Park, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri Formula 1'e en son 2021'de ev sahipliği yapmıştı. Pistte 2005-2011 yılları arasında ve 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi.

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