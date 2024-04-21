Hollanda'da zaferin sahibi Toprak Razgatlıoğlu!

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 3'üncü durağı Hollanda hafta sonunu zirvede tamamladı. Hafta sonunun ilk yarışını 2'nci sırada tamamlayan Toprak, ikinci yarışı ise kazanma başarısı gösterdi. Yarışa 9'uncu cepten başlayan Razgatlıoğlu, ilk turla birlikte yaptığı ataklarla 6'ncı sıraya yükseldi. 3 tur içinde Jonathan Rea, Nicolo Bulega ve Andrea Locatelli'yi de geride bırakan Toprak 3'üncü sırayı alırken, bitime 16 tur kala Remy Gardner'ı da geçerek ikinci oldu. Yarışın zirvesinde yer alan geçen yılın şampiyonu Alvaro Bautista'yı yakından takibe devam eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışın üçte biri geride kalırken yaptığı muhteşem atakla zirvenin yeni sahibi oldu. 13 tur kala yağmurun başlamasıyla birlikte ön bölümde 7 motosiklet zirve mücadelesi verirken 9 tur kala Razgatlıoğlu, 4'üncü sırada yer aldı. Yağmurun azalıp pistin kurumasıyla 5 tur kala tekrar ilk sıraya tırmanan Toprak, yarışın sonuna kadar Bautista'ya karşı yerini koruyarak zirvede yer alma başarısı gösterdi.

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla birlikte puanını 117'ye çıkararak genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi.

WSBK'da sezonun dördüncü etabı 14-16 Haziran tarihlerinde İtalya'da koşulacak.