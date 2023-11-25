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F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 19:38
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F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Verstappen, 1.23.445'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Verstappen'in 0.139 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliği, pisti 0.337 saniye daha yavaş turlayan McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri üçüncülüğü elde etti.

Hollandalı pilot Verstappen'in üstü üste üçüncü şampiyonluğunu elde ettiği sezonun son yarışı 26 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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