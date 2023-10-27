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MotoGP'de sıradaki durak Tayland!

Son dakika spor haberleri... MotoGP'de sezonun 17. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde organize edilecek. Mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 06.50'de, sprint yarışı ise aynı gün 11.00'de başlayacak. 26 turluk yarış ise 29 Ekim Pazar günü TSİ 11.00'de start alacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:02
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MotoGP'de sıradaki durak Tayland!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek. İlk kez, Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 06.50'de, sprint yarışı ise aynı gün 11.00'de başlayacak. 26 turluk yarış ise 29 Ekim Pazar günü TSİ 11.00'de start alacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 366 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 339

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 293

4. Brad Binder (Güney Afrika): 224

5. Johann Zarco (Fransa): 187

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