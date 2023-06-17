Formula 1'de 9'uncu yarış Kanada'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak. Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları bugün 23.00, yarış ise yarın 21.00'de başlayacak. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Pilotlarda Verstappen, 170 puanla lider, Perez ise 117 puanla ikinci sırada. Takımlarda da 287 puanla zirvedeki Red Bull'u, 152 puanla Mercedes takip ediyor.
Formula1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak. Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları bugün 23.00, yarış ise yarın 21.00'de başlayacak. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Pilotlarda Verstappen, 170 puanla lider, Perez ise 117 puanla ikinci sırada. Takımlarda da 287 puanla zirvedeki Red Bull'u, 152 puanla Mercedes takip ediyor.