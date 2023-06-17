Haberler Motor Sporları Formula 1'de 9'uncu yarış Kanada'da

Formula 1'de 9'uncu yarış Kanada'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak. Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları bugün 23.00, yarış ise yarın 21.00'de başlayacak. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Pilotlarda Verstappen, 170 puanla lider, Perez ise 117 puanla ikinci sırada. Takımlarda da 287 puanla zirvedeki Red Bull'u, 152 puanla Mercedes takip ediyor.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Formula 1'de 9'uncu yarış Kanada'da
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak. Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları bugün 23.00, yarış ise yarın 21.00'de başlayacak. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Pilotlarda Verstappen, 170 puanla lider, Perez ise 117 puanla ikinci sırada. Takımlarda da 287 puanla zirvedeki Red Bull'u, 152 puanla Mercedes takip ediyor.
DİĞER
Böyle sanatçı olmaz olsun! Merve Dizdar – Melek Mosso ve Eda Ece’ye büyük tepki var
Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
Arda Güler'de sıcak saatler! F.Bahçe olmazsa...
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferrari 51 yıl sonra Le Mans 24 Saat Yarışı'nı kazandı!
MotoGP İtalya GP'sini Bagnaia kazandı
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
YKS'ye girerken okunacak dua, Arapça okunuşu ve meali
TYT sınava son giriş saati kaç?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ermeniler yendi bizi sevindirdi Ermeniler yendi bizi sevindirdi 01:29
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 01:28
Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! 01:26
Muhteşem zafer Muhteşem zafer 01:21
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! 01:17
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 01:17
Daha Eski
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 01:17
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! 01:17
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 01:17
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 01:17
Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." 01:17
Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! 01:17