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Deniz Öncü İspanya Grand Prix'sinde 9. oldu!

Son dakika spor haberleri... 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 4. ayağında milli motosikletçi Deniz Öncü, yarışı 9. sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:26
Deniz Öncü İspanya Grand Prix'sinde 9. oldu!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı. Sezonun dördüncü yarışı 4.42 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Moto3 sınıfında Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 19 turluk yarışa ilk sıradan başladı.

Damalı bayrağı 8. sırada gören Deniz Öncü, pist sınırı ihlali gerekçesiyle yarış sonrası üç saniyelik zaman cezası aldı ve 9. sıraya geriledi.

Ülkesinde birinci olan Angeluss MTA takımının İspanyol pilotu Ivan Ortola, üst üste ikinci yarışını kazandı. Gaviota GASGAS Aspar M3 takımından Kolombiyalı David Alonso ikinci, Leopard Racing ekibinden İspanyol Jaume Masia üçüncü sırayı aldı.

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