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Monte Carlo Rallisi'ni Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2023 sezonunun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'ni, Toyota Gazoo pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 17:13
Monte Carlo Rallisi'ni Ogier kazandı

Monako'da düzenlenen ve 18 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 12 dakika 2 saniyede tamamlayan Fransız pilot Ogier, sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

Kariyerinde 8 WRC şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki pilot, 9. kez zirveye çıktığı Monte Carlo Rallisi'ni en çok kazanan pilot olarak tarihe geçti.

Ogier'in takım arkadaşı son şampiyon Finlandiyalı Kalle Rovanpera 18.8 saniye geriden ikinci, Hyundai ekibinden Belçikalı Thierry Neuville liderin 44.6 saniye arkasında üçüncü oldu.

WRC'nin 2. ayağı, 9-12 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.

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