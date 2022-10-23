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Brad Pitt Formula 1 pilotu olacak!

Son dakika haberleri... Ünlü aktör Brad Pitt, Formula 1'de sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'sini takip etti. Yıldız oyuncunun Lewis Hamilton'ın yapımcı olarak yer alacağı bir F1 filminde rol alacağı belirtildi. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:50
Brad Pitt Formula 1 pilotu olacak!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'si için beklenen günler geldi. Teksas eyaletindeki Circuit of the Americas pistinde, yapılacak F1 ABD GP için heyecan dorukta. ABD'de yapılan Formula 1 yarışının ünlü bir konuğu vardı. Oscar'lı aktör Brad Pitt, Teksas eyaletinin Austin şehrinde yapılan Formula 1 ABD Grand Prix'i takip etti.

BRAD PITT'E YOĞUN İLGİ

58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, iki gün boyunca yarışları takip ettiği etkinlikte, hayranlarından büyük ilgi gördü. Hayranları, Pitt ile fotoğraf çektirip imza almak için birbirleriyle yarıştı.

LEWIS HAMILTON İLE BİRLİKTE FORMULA 1 ÇEKECEK

Pitt'in Formula 1 yarışları ilgisi, yakın zamanda başrolde yer alacağı bir F1 filmiyle ilişkilendirdi. Filmin çekimlerine 2023 sezonunun ikinci yarısında başlanacak. Formula 1 şampiyonu İngiliz sporcu Lewis Hamilton da yapımcı olarak kadroda yer alacak.

BRAD PITT, FORMULA 1 PİLOTU OLACAK

Top Gun: Maverick filminin yönetmeni Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstleneceği filmde Brad Pitt, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.

PEKİ ABD GP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde yapılacak 56 turluk yarış TSİ 22.00'de başlayacak. Yarış S Sport'ta naklen yayınlacak.

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