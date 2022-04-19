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Cem Bölükbaşı sakatlığı nedeniyle o yarışta yok!

Son dakika spor haberi: Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, sakatlığı nedeniyle İtalyaI'daki Imola pistinde yarışamayacağını duyurdu. Bölükbaşı yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu Imola’da yarışamayacağım." ifadelerini kullandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:34
Cem Bölükbaşı sakatlığı nedeniyle o yarışta yok!

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenmanda kaza yapan Cem Bölükbaşı, sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu Imola'da yarışamayacağım." ifadelerini kullandı.

"Üst üste şanssızlıklar yaşasak da hedeflerimi gerçekleştirmek için önümde uzun bir sezon var." diyen Bölükbaşı, tamamen iyileşip, en iyi şekilde, Barcelona yarışlarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

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