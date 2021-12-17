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Son dakika spor haberleri: Ferrari pilotu Charles Leclerc'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... Formula 1'de yarışan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'ten kötü haber geldi. 24 yaşındaki pilotun corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi. Leclerc, çift doz aşı olmuş ve ocak ayında Covid-19'u atlatmıştı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 07:02
Son dakika spor haberleri: Ferrari pilotu Charles Leclerc'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, Monakolu pilotu Charles Leclerc'in yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

İtalyan Ferrari takımı, Twitter'deki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Charles Leclerc'in Covid-19 testi pozitif çıktı. FIA ve takım protokolleri uyarınca Charles'a Abu Dabi'den dönüşünde Covid-19 testi yapıldı. Şu anda kendisini iyi hissediyor, hafif semptomları var ve evde kendisini tecrit altına alacak" ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Leclerc'in daha önce çift doz Covid-19 aşısı olduğu ve ocak ayında yine Covid-19 geçirdiği hatırlatıldı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu, 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de koşulan 2021 sezonunun son yarışında mücadele etmişti. Leclerc, yarışı 10. sırada, genel sezonu ise 159 puanla 7. sırada tamamlamıştı.



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