Son dakika spor haberleri | F1'de Avusturya Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen!

Yarışın startıyla beraber Max Verstappen ilk sıradaki yerini korurken, Lando Norris ve Sergio Perez de yerlerini korudular. Hatta ilk yedi sırada hiçbir değişiklik olmadı.

İlk turda yaşanan temasın ardından Alpine pilotu Esteban Ocon'un sağ ön süspansiyonu kırıldı ve yarışa veda etti. Bunun üzerine piste güvenlik aracı çıkardı.

Güvenlik aracı sonrası yarış tekrar başladığında Perez, dördüncü virajda Norris'i geride bırakmaya çalıştı. Fakat ikili yan yana geldi ve Perez sol taraftaki çakıl havuzuna girdi. Perez bu olayın ardından 10. sıraya kadar düştü.

Bu olayın ardından ön bölümde sıralama Verstappen, Norris, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas şeklinde oldu.

Verstappen, ön tarafta Norris'ten daha iyi bir tempoya sahipti ve ilk bölümde farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Hamilton ise uzun süre kovalamasına rağmen Norris'i bir türlü geçemedi.

Yarışın 20. turunda Norris'e, Perez'i pist dışına ittiği gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası verildi. Aynı turda da Hamilton, McLaren sürücüsünü geçerek ikinciliğe çıktı. Fakat ikinciliği aldığında, Verstappen'le arasındaki fark 9 saniyenin üzerine çıkmıştı.

Yarışın 31. turunda McLaren, Norris'i pite alırken, Mercedes de Bottas'ı pite aldı. Norris, beş saniye cezası ile beraber yarışa Norris'in önünde döndü.

Bir tur sonra Mercedes, Hamilton'ı pite alırken, ertesi tur Red Bull risk almadı ve Verstappen'i pite çağırdı. Pit stoplar sorunsuz geçerken, ön bölümde sıralama Verstappen, Hamilton, Bottas ve Norris şeklinde oluştu.

Pit stopların ardından Verstappen, Hamilton'la arayı 13 saniyenin üzerine çıkardı.

Verstappen, pitlerden sonra Hamilton'la arayı yavaş yavaş açmaya başladı ve fark bir noktada 20 saniyeyi buldu. Bottas da Hamilton'la arayı kapatmaya başladı ve son 20 tura girilirken farkı 1 saniyenin altına indirdi.

Hamilton, aracın tabanında hasar olduğu için tempo kaybetmeye başladı ve takım arkadaşı Bottas'a yer verirken, kısa bir süre sonra Norris'e de geçildi.

Bunun üzerine Mercedes, son 17 tura girerken İngiliz pilotu pite aldı ve yeni set sert lastiklere geçti.

Bottas'ın daha iyi temposuna rağmen Verstappen, ön tarafta farkı açmaya devam etti ve bir noktada fark 28 saniyenin dahi üzerine çıktı. Fakat Red Bull, son 10 tura girerken hem lastikle ilgili olası sorunları engellemek hem de en hızlı tur puanını garantilemek adına Verstappen'i pite aldı.

Sorunsuz pit stopun ardından Verstappen yarışa lider şekilde geri döndü ve peş peşe hızlı turlar atarak Bottas'la arayı tekrar açmaya başladı.

Yarışın kalan bölümünde hata yapmayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Hollandalı pilot, yarışın en hızlı turunu atmayı başardı ve fazladan bir puanın da sahibi olarak hafta sonunu maksimum puan olan 26 puanla kapatmış oldu.

Bu, Verstappen'in arka arkaya üçüncü galibiyeti olurken, bu yılki toplam galibiyet sayısını beşe yükseltmiş oldu.

Verstappen bu sonuçla şampiyonada 182 puana yükseldi ve Hamilton'la arasındaki puan farkını 32'ye çıkarmış oldu.

Bottas beşinci sıradan başladığı yarışta, Perez'in ilk turda geriye düşmesi ve Norris'i pitlerde geçmesinin ardından Hamilton'ın ardına geldi. Hamilton, aracında sorun yaşadığı için Fin pilotun kendisini geçmesine izin verdi ve ardından Bottas, Norris'in baskısına rağmen damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Böylelikle bu yılki en iyi sonucunu da almış oldu.

McLaren pilotu Norris, hiç şüphesiz yarışın yıldızlarından bir tanesiydi. İngiliz pilot, ilk turda yerini korumayı başardı ancak Perez'i pist dışına ittiği için beş saniye cezası aldı. Sonrasında uzun süre Hamilton'ı ardında tutan Norris, bir noktada rakibine geçildi ve cezayla beraber Bottas'ın da ardına düştü.

Ancak sonrasında Hamilton'ın sorunu ortaya çıktı ve Norris de iyi bir tempo yakalayarak üçüncülüğe yükselmiş oldu. Son bölümde Norris'i zorlasa da, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve bu yılki üçüncü podyumunu elde etmiş oldu.

Hamilton, ilk bölümde Norris'in ardında epey vakit kaybetti ve sonrasında ikinciliğe yükselse de aracındaki sorun nedeniyle vakit kaybetmeye başladı. Fazladan pit stopla beraber damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve hafta sonundan 12 puanla ayrıldı.

Motorsport.com'un derlediği bilgilere göre; yarışı normalde Perez beşinci sırada tamamlamıştı fakat kendisi için olaylı geçen yarışta iki ayrı beş saniye cezası aldı. Meksikalı pilot, ilk turlarda Norris'in kendisini pist dışına itmesiyle 10. sıraya geriledi ve ardından uzun bir DRS trenini takıldı. Pitlerden sonra Leclerc'in baskısı altına giren Meksikalı pilot, Monakolu sürücüyü iki kez pist dışına itti. Bundan ötürü de kendisine iki ayrı beş saniye cezası verildi.

Son bölümde iyi bir tempo yakalayan Sainz, Charles Leclerc'in kendisine yol vermesi ve bitime iki tur kala Ricciardo'yu da geçmesiyle, o noktada beşinci sırada bulunan Perez'le arayı kapatmaya başladı. Sonuç olarak farkı 10 saniyenin altına indirdi ve Meksikalı pilotun cezasıyla beşinciliğe yükselmiş oldu.

Ricciardo, gerilerden başladığı yarışta iyi bir performans sergiledi. Uzun süre Perez ve Leclerc'le savaşan Ricciardo, Perez'e geçilse de Leclerc'e karşı yerini korudu. Ancak son anlarda Sainz'ın geçmesine engel olamayınca yedinci sırada finiş gördü. Yine de puan almış oldu.

Leclerc, yarışta öne çıkan isimlerden biriydi ve ilk bölümde Perez'i güzel bir atakla geçerek iyi bir konuma geldi. Ancak pitlerden sonra Perez'in gerisine düşen Leclerc, rakibinin kendisini iki kez dışarı itmesiyle beraber momentum kaybetti ve Ricciardo'nun ardında sekizinci sırada finiş gördü.

AlphaTauri pilotları için pek de iyi bir yarış olmadı. Pierre Gasly, yumuşak lastikle başladığı için erken pit stop yapmak zorunda kaldı ve çift pit stop stratejisiyle beraber dokuzuncu oldu.

Hafta sonunun son puanı ise Fernando Alonso'yi gitti. İlk turda birkaç sıra kaybeden Alonso, yarışın ikinci kısmında yükselişe geçti ve son bölümde bir puan için George Russell'la kıyasıya rekabete girdi. Bitime iki tur kala İngiliz pilotu geçen Alonso, damalı bayrağı 10. sırada görerek hafta sonunu bir puanla kapatmış oldu.

Russell, bir kez daha puan almaya çok yaklaşsa da, bitime sadece kilometreler kala Alonso'ya geçildi ve damalı bayrağı 11. sırada görerek yine puan alamadı.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, iki ayrı beş saniyelik zaman cezasıyla beraber hafta sonunu 12. sırada noktaladı.

Aston Martin pilotları için pek de iyi bir yarış olmadı. Lance Stroll damalı bayrağı 13. sırada görürken, Sebastian Vettel yarışın son turunda Kimi Raikkonen'le temas yaşadı ve 13. sırada götürdüğü yarışta finiş görememiş oldu. Tekrarlarda Vettel ve Raikkonen'i dördüncü virajın çıkışında aniden temas yaşadığı görüldü.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi 14. olurken, Nicholas Latifi 15. ve temasın ardından gerileyen Raikkonen 16. oldu.

Finiş gören son araçlar Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'di.

Sezonun 10. yarışı 18 Temmuz'da İngiltere'nin Silverstone pistinde gerçekleştirilecek.