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Son dakika spor haberi: 'sini Quartararo kazandı

Son dakika spor haberi: 'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sini, takımının Fransız pilotu kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 16:26
Son dakika spor haberi: MotoGP İtalya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, takımının Fransız pilotu birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Moto3 sıralama turlarındaki kazada ölen için yarış öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fabio Quartararo, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı kazanarak sezonun 3'üncü, kariyerinin 6. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.6 saniye sonra geçen () 2'nci, Quartararo'nun 3 saniye gerisindeki () ise 3. sırayı aldı.

Şampiyona lideri Quartararo bu sonuçla en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 24 puana çıkardı.

Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 6 Haziran'da koşulacak.

- PİLOTLAR KLASMANI

1. Fabio Quartararo (Fransa): 105 puan

2. (Fransa): 81

3. (İtalya): 79

4. (Avustralya): 74

5. Joan Mir (): 69

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