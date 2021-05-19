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'in sözleşmesi uzatıldı!

takımlarından , genç pilotu 'in sözleşmesini uzattı. Takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sürücünün sözleşmesinin sonuna kadar uzatıldığı ve gelecek yıl Avustralyalı ile takım arkadaşı olmaya devam edeceği belirtildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:27
Lando Norris'in sözleşmesi uzatıldı!

ekiplerinden , Büyük Britanyalı sürücüsü 'in sözleşmesini sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sürücünün sözleşmesinin 2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ve gelecek yıl Avustralyalı ile takım arkadaşı olmaya devam edeceği belirtildi.

2017 yılında katıldığı McLaren takımında 2019'dan bu yana yarışlarda mücadele eden Norris, 42 yarışta iki kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Norris, bu sezon elde ettiği 41 puanla pilotlar klasmanında dördüncü sırada bulunuyor.

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