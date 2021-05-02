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F1 Portekiz Grand Prix'sini kazandı

'da heyecan Portekiz Grand Prix'i ile devam etti. Sezonun 3. müdalesinde takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:20
F1 Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

'nın 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

Sezonun 3. mücadelesi, kentindeki 4,6 kilometrelik 'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ikinci cepten başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve sezonun 2, kariyerinin ise 97. birinciliğine ulaştı.

takımının Hollandalı pilotu , liderin 29.1 saniye arkasında ikinci, Hamilton'dan 33.5 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Finlandiyalı takım arkadaşı ise üçüncü sırayı aldı.

'de sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'si, 9 Mayıs'ta yapılacak.

Portekiz Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. (Büyük Britanya): 37

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32

5. (): 28

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 101

2. Red Bull: 83

3. : 53

4. : 42

5. : 13

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