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MotoGP'de sıradaki durak

'nda heyecan sezonun 3. yarışı ile devam edecek. MotoGP'nin 3. yarışı 'siyle sürecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 13:43
MotoGP'de sıradaki durak Portekiz

'nda heyecan, sezonun 3. yarışı 'siyle sürecek.

kentindeki 4,6 kilometrelik 'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.

Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MotoGP'de sezonun ilk yarışı 'sini pilotu , 'sini ise takım arkadaşı kazandı.

Portekiz'deki 3. yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. (Fransa): 40 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 36

3. Maverick Vinales (): 36

4. (): 26

5. (İspanya): 23

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