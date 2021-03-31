Formula 1 yönetimi İstanbul Park'ı gündeme aldı

Tüm dünyada corona virüsü hızla yayılmaya devam ederken, Formula 1'de de sezon yeni start almışken vakaların F1'e sıçramasından endişe ediliyor.

Brezilya basınından UOL'a göre; en çok izlenen motor sporu olan F1 yönetimi, iptal olması muhtemel yarışlar yerine alternatif olarak Türkiye ve Sakhir GP'yi (Bahreyn) dahil etmeyi planlıyor.

İstanbul GP'nin eklenmesi durmundan haziran ayında gerçekleşmesi yarışlar arasında yer aldığı haberde duyuruldu. Bahreyn'in ise Ekim ya da Kasım'daki bir yarışa ev sahipliği yapması yüksek.

Geçen sezon 13-15 Kasım arasında İstanbul Park'ta yapılan yarış çok ses getirmiş ve Formula 1'in yaptığı ankete göre yılın en güzel yarışı seçilmişti. (Sabah)