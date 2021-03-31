Haberler Motor Sporları Formula 1 yönetimi İstanbul Park'ı gündeme aldı

yönetimi 'ı gündeme aldı

Corona virüsü salgınının tüm dünyada etkisini sürdürdüğü dönemde, 'de yeni sezona giriş yapıldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:58
Formula 1 yönetimi İstanbul Park'ı gündeme aldı

Tüm dünyada corona virüsü hızla yayılmaya devam ederken, 'de de sezon yeni start almışken vakaların 'e sıçramasından endişe ediliyor.

basınından UOL'a göre; en çok izlenen motor sporu olan F1 yönetimi, iptal olması muhtemel yarışlar yerine alternatif olarak ve 'yi () dahil etmeyi planlıyor.

'nin eklenmesi durmundan haziran ayında gerçekleşmesi yarışlar arasında yer aldığı haberde duyuruldu. Bahreyn'in ise Ekim ya da Kasım'daki bir yarışa ev sahipliği yapması yüksek.

Geçen sezon 13-15 Kasım arasında 'ta yapılan yarış çok ses getirmiş ve Formula 1'in yaptığı ankete göre yılın en güzel yarışı seçilmişti. (Sabah)

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