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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Ayhancan’a Bakan’dan tebrik

Ayhancan’a Bakan’dan tebrik

Gençlik ve , 'si sonrasında 'da sezonu 3. sırada bitirip podyuma çıkarak, tarih yazan 'i tebrik etti.

Gençlik ve , 'si sonrasında 'da sezonu 3. sırada bitirip podyuma çıkarak, tarih yazan 'i tebrik etti. Öte yandan milli motosikletçimiz , Dünya Superbike Şampiyonası'nda 'daki ikinci yarışı 7. sırada bitirdi.
  1. 7.9.2020
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