Ayhancan’a Bakan’dan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya GP'si sonrasında Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitirip podyuma çıkarak, tarih yazan milli sporcumuz Ayhancan Güven'i tebrik etti.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ayhancan’a Bakan’dan tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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