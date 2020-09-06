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06 Eylül 2020, Pazar
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F1 'sinin galibi !

F1 İtalya Grand Prix'sinin galibi Pierre Gasly!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı 'sinde Scuderia Alpha Tauri takımının Fransız pilotu birinci oldu.

Sezonun 8. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 10. sıradan başlayan bitiş çizgisini ilk sırada geçerek kariyerindeki ilk birinciliğine ulaştı.

McLaren'in İspanyol sürücüsü Carlos Sainz liderin 0,415 saniye gerisinde ikinci, Racing Point'in Kanadalı pilotu ise 3,358 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu pit yolu açılmadan pite girdiği için 10 saniye dur/kalk cezası alırken, sürücüsü Max Verstappen ve Ferrari pilotları Charles Leclerc ve yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 9. yarışı yine İtalya'da, 13 Eylül'de yapılacak.

'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (): 164

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 117

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lance Stroll (Kanada): 57

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 57

  1. 06.09.2020
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