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09 Mart 2020, Pazartesi
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Formula 1'de bir ilk!

Formula 1'de bir ilk!

Formula 1’in Bahreyn’deki 2. yarışına, koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

Formula 1'in Bahreyn'deki 2. yarışına, koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak. 2020 Bahreyn 'si, 1950'den bu yana düzenlenen tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak. F1'de yeni sezon önümüzdeki hafta sonu GP'siyle başlayacak.
  1. 9.3.2020
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