Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'daki birinciliğini şehitlerimize adadı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Alex Lowes 0.007 saniye farkla ikinci, Aruba.it ekibinden bir diğer Büyük Britanyalı Scott Redding ise 0.041 saniye geride üçüncü oldu.

Milli motosikletçi, podyumdaki kutlamaya katılmayarak, birinciliğini İdlib'de şehit olan askerlerimize ithaf etti.

Sürücüler klasmanı

1. Toprak Razgatlıoğlu: 25

2. Alex Lowes: 20

3. Scott Redding: 16

4. Michael van der Mark: 13

5. Leon Haslam: 11

23 yaşındaki milli motosikletçi Toprak, 2019 yılında yarışlar ve superpole mücadelelerinde 13 kez podyuma çıkarak en iyi bağımsız pilot unvanını elde etmişti. Milli sporcu Toprak, iki sezondur mücadele ettiği şampiyonada 61 kez start alırken, 2 yarışı birincilikle, 4 yarışı ikincilikle, 9 yarışı da üçüncülükle tamamladı ve 3 kez de en iyi pist turuna imza attı. Toprak, 2019'da Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak superbike'ta yarış kazanan ilk Türk motosikletçi unvanını almıştı.