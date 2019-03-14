Toprak Razgatlıoğlu Tayland’da piste çıkıyor
Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci durak noktası olan Tayland’da piste çıkıyor.
Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ikinci durakta piste çıkıyor. 15-17 Mart tarihlerinde Tayland'daki Chang Uluslararası Pisti'nde koşulacak yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.
World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu Avustralya'da sezonun ilk yarışında 14'üncü cepten çıkıp 6'ncı olmayı başarmıştı. Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da koşulan iki yarış sonrası elde ettiği 10 puanla pilotlar sıralamasında 11'inci basamakta yer alıyor.
"Kendime de takımıma da güveniyorum"
Geçen sene Dünya Superbike Şampiyonası'nda iki yarışta podyuma çıkan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Avustralya'da ilk yarışta oldukça iyiydik. Ama ikinci yarışta yaşadığımız teknik arıza nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bu yaşadıklarımızdan derslerimizi çıkarıyoruz. Tayland'da hedefimiz podyuma çıkmak. Hava şartları zorlu ancak hem kendime hem de takımıma güveniyorum" diye konuştu.
- 14.03.2019
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Toplam 1
Yorum
AVRUPA ŞAMPİYONU OL FATİH HOCA NE YAP ET TAKIMIN % 90 NINI YERLİ YAP. TÜRKİYE DE GS DA OYNAYACAK 1,2,3 CÜ LİGTE NE FUTBOLCULAR VAR. YETER Kİ SEN İSTE. SONRADA
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Mikail Fenerbahçe’de
Toplam 2
Yorum
uzman dr elif elmasıda isteyen varken hemen satın. ömer faruk beyaz varken elif trışka
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Lucescu’lar Beşiktaş’ta!
Toplam 6
Yorum
coskun Yonetimin yapacagi en guzel en dogru hamle, Samet hocaya bu takimi emanet etmis olmasidir. Ne Guti nede Sergen bu takimin yukunu kaldiramaz
Toprak Razgatlıoğlu Tayland’da piste çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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