Rallide şampiyonluk yarışı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2018 sezonunun şampiyonu bu hafta sonu belli olacak. 15-18 Kasım tarihlerinde Avustralya'da düzenlenecek müthiş ralli öncesi zirvede inanılmaz bir rekabet var. İlk iki sırada Red Bull sporcuları son 5 yılın dünya şampiyonu Sebastien Ogier ve Thierry Neuville yer alıyor. Üçüncü sırada ise Türkiye Rallisi'ni de kazanan Ott Tanak var.



Motorsporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyon 15-18 Kasım tarihlerinde Avustralya'da belli olacak. Bu hafta sonu Coffs Harbour kentinde gerçekleşecek sezonun son yarışı öncesi zirvede inanılmaz bir rekabet yaşanıyor. 12 yarış sonunda pilotlar klasmanında ilk sırada Red Bull sporcusu Sebastien Ogier yer alıyor. Son 5 yılın dünya şampiyonu Fransız pilot, son yarışlardaki başarılı performansıyla geriden gelip tekrar zirveye yerleşti. 204 puanla ilk sırada yer alan Ogier'i, bir diğer RedBull sporcusu Thierry Neuville takip ediyor. Belçikalı pilot, Avustralya Rallisi öncesi zirveden sadece 3 puan geride bulunuyor. Üçüncü sırada ise Türkiye Rallisi'ni de kazanan Ott Tanak var. Estonyalı pilotun puanı ise 181.



OGİER: "SON YILLARDA BÖYLE BİR REKABET YAŞANMADI"

Daha önceki yarışlarında Avustralya'ya hep şampiyonluğu garantilemiş bir şekilde gelen Ogier, bu yıl bu başarıyı elde edemedi. Son yıllarda ilk kez bu şekilde birbirine yakın puanlarla girilen son yarış öncesi pilotlar da oldukça heyecanlı.

Son 5 yılın dünya şampiyonu Ogier, "Bu baskıdan hoşlanıyorum. Baskı kariyerime ilk başladığım andan beri hep var. Hatta o dönemlerde kendimi kanıtlamak zorunda olduğum için daha çok vardı. Şimdi ise dünya şampiyonluklarım var. Artık daha rahatım. Son yarış öncesi zirvede büyük bir rekabet var. Son yıllarda son yarışa bu kadar az puan farkıyla girilmemişti. Her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



NEUVİLLE: "AZ BİR FARKLA İKİNCİ DURUMDA OLMAK DAHA İYİ"

Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğuna uzanmak isteyen Thierry Neuville ise "Bana göre az bir puan farkla son yarışa ikinci sırada girmek daha iyi. İlginç bir yarış olacak. Avustralya'daki parkuru yakından biliyoruz. Geçen sene burada biz kazandık. Yine başarılı olarak şampiyon olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.