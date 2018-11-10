Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    'da pole pozisyonu Hamilton'ın

    Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

    Formula 1'de Grand Prix'sine Mercedes pilotu Hamilton ilk sıradan başlayacak

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

    Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden koşulacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

    Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 07.281 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

    Ferrari'nin Alman pilotu , 1.07.374 ile 2'nci, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas da 1.07.441 ile 3'üncü en iyi zamana imza attı.

    Brezilya Grand Prix'si yarın TSİ 20.10'da koşulacak.

    1. 10.11.2018 21:54
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