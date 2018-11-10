Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1'de Brezilya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Hamilton ilk sıradan başlayacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden koşulacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.
Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 07.281 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.07.374 ile 2'nci, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas da 1.07.441 ile 3'üncü en iyi zamana imza attı.
Brezilya Grand Prix'si yarın TSİ 20.10'da koşulacak.
- 10.11.2018 21:54
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
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Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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