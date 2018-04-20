MotoGP'de sıradaki durak ABD – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    MotoGP'de sıradaki durak

    MotoGP'de sıradaki durak ABD

    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı, 'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

    'si, Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik pistte 20 tur üzerinden yapılacak. 22 Nisan Pazar günü 22.00'de başlayacak yarış öncesi, yarın TSİ 22.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek ve pilotlar yarışa avantajlı pozisyonda başlamanın mücadelesini verecek.

    Sezonun ilk iki yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

    1. Cal Crutchlow (): 38 puan

    2. Andrea Dovizioso (): 35

    3. Johann Zarco (): 28

    4. Maverick Vinales (): 21

    5. (İspanya): 20

    1. 20.4.2018 10:28
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